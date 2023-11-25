"القومى للمرأة" بالشرقية:دورات تدريبية على ريادة الأعمال بقرى مركز أولاد صقر

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنه تم إطلاق سلسلة تدريبات بمجال ريادة الأعمال التى ينفذها المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة لـ"اليوم السابع" أن التدريب استهدف عدد من السيدات بقري زور أبو الليل والشوافين وبني عبس والصوفية وحمادة والمنشر بمركز ومدينة أولاد صقر.

وأضافت مقررة الشرقية، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات، منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القروض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.