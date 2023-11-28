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فايننشال تايمز: مسئولة كبيرة بالاستخبارات الأمريكية تنشر صورة مؤيدة لفلسطين

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:17 م
فايننشال تايمز: مسئولة كبيرة بالاستخبارات الأمريكية تنشر صورة مؤيدة لفلسطين الاستخبارات المركزية الامريكية
وكالات

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن مسئولة كبيرة في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA، نشرت صورة مؤيدة لفلسطين علي فيسبوك في 21 أكتوبر.

وأوضحت فايننشال تايمز نقلا عن المسؤولين، أن "الصورة التي نشرتها المسؤولة الاستخباراتية أثارت مخاوف داخل إدارة بايدن"، مشيرة إلي أن "نائبة المدير المساعد للتحليل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقدم يوميا تحليلات للرئيس بايدن".

وأضافت أن "ضباط وكالة المخابرات ملتزمون بالموضوعية التحليلية وقد يكون لهم وجهات نظر شخصية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية إلى بلدانهم.

وكتب بايدن، عبر منصة "إكس": "لن نتوقف عن العمل حتى نعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم".

 

 







الاستخبارات الامريكية

فلسطين

CIA



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