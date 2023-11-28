طبيب بريطانى بعد عودته من غزة: إسرائيل تستهدف تدمير النظام الصحى الفلسطينى

كتبت: نهال أبو السعود

وصف جراح من لندن أنه شهد مذبحة تتكشف خلال 43 يومًا قضاها تحت القصف في غزة، قائلاً إن تدمير النظام الصحي الفلسطيني كان هدفًا عسكريًا للحرب.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في لندن، تحدث البروفيسور غسان أبو ستة، جراح التجميل والترميم، الذي سيقدم شهادته لاحقًا إلى سكوتلاند يارد، عن مشاهد مروعة في مستشفي الأهلي المعمداني و مستشفى الشفاء بعد ان توقفا عن العمل وقال انه شاهد استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض.

وقال أبو ستة، الذي يعمل في مجال الصحة: "بعد أن رأينا هذه المذبحة تتكشف، كان جعل قطاع غزة غير صالح للسكن هو الهدف، وكان تدمير جميع مكونات الحياة الحديثة التي يقع عليها النظام الصحي هو الهدف العسكري الرئيسي لاسرائيل".

وعندما سئل عن مزاعم إسرائيل بأنها في حالة حرب مع فصائل المقاومة وإنكارها لاستهداف المدنيين في غزة، قال: "إحصائيا، يبدو أن الأرقام تحكي قصة مختلفة".

منذ القصف الإسرائيلي الإنتقامي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر استشهد اكثر من 16 الف وأصيب ما لا يقل عن 35 الف شخص، وقال أبو ستة ان الإمدادات من الأدوية والغذاء والمياه لا تقترب من معالجة الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر

وقال أبو ستة في المؤتمر الصحفي: “بدأنا نرى حروق الفسفور لقد عالجت حروق الفسفور الأبيض في قطاع غزة خلال حرب عام 2009 - وكان على دراية بالإصابات والحروق التي تحدثها".

وفي اليوم الذي تعرض فيه المستشفى الأهلي المعمداني، وهو الأقدم في غزة، للهجوم في 18 أكتوبر، قال أبو ستة انه سمع صوت صفير صاروخ أعقبه انفجار الذي ادي لمقتل المئات وأثار احتجاجات حول العالم

وقال أبو ستة، الذي شهد مكالمة هاتفية من الجيش الإسرائيلي يحذر فيها المدير الطبي لمستشفى العودة بضرورة إخلاء المستشفى وإلا فإن "هناك نمطاً يكون فيه هدف هذه الحرب هو تحويل غزة إلى منطقة حرب موت غير صالحة للسكن".