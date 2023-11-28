اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:18 م
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ضبط مدمن قتل تاجر فاكهة فى القليوبية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:52 م
ضبط مدمن قتل تاجر فاكهة فى القليوبية اسعاف - ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (تاجر فاكهة له معلومات جنائية) بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى، وبسؤال شقيقه (عامل) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص (لا يعلم بياناته) تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التى أودت بحياته ولاذ بالهرب ، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين  - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع. 
 
 
 






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