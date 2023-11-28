اليوم السابع
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ضبط سائقى توك توك لاستعراضهما بسلاح أمام مدرسة بنات بكفر الشيخ

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:26 م
ضبط سائقى توك توك لاستعراضهما بسلاح أمام مدرسة بنات بكفر الشيخ المتهمان
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصان يستقل مركبة "توك توك" بحركات إستعراضية حاملاً سلاح أبيض أمام إحدى مدارس "الفتيات" بدائرة مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ وسقوط إحداهن على الأرض عقب إقتراب مركبة "التوك توك" منها.
 
 بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بكفر الشيخ).. وبحوزتهما السلاح المستخدم "سكين" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على سبيل المزاح.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 







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معاكسة البنات امام المدارس

كفر الشيخ




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