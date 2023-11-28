"صوتك.. مستقبلك" ندوة فى كلية الحقوق بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عبد التواب مبارك عميد كلية الحقوق، بجامعة الفيوم فعاليات ندوة بعنوان (صوتك.. مستقبلك) الذى نظمها اتخاذ طلاب كلية الحقوق بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

حضر الندوة الدكتور جمال محمدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر خلال الندوة الدكتور حسين مقداد أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان وخبير فى الشئون البرلمانية والدستورية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأكد الدكتور عبد التواب مبارك، ضرورة تخصيص وقت لتدريس المحاضرات ووقت للنصيحة، ووقت للترفيه، وأشار إلى أن الإعلام يعد وسيلة من وسائل الحق ويعد سلاح ذا حدين يمكن استخدامه فى توصيل الحقائق، ويمكن استخدامه فى ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والمزيفة، ولذلك يجب على إدارة الكلية نشر الوعى الثقافى والسياسى بين أبنائنا الطلاب.

كما أوضح أن ممارسة الحقوق لا تكون مطلقة وإنما تكون مقيدة بعدد من الضوابط المختلفة وأوصى الطلاب بضرورة السعى إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه أوطانهم والعمل على إثراء روح الوطنية والانتماء لبلدهم.

كما صرح الدكتور جمال محمدين أن الندوة تهدف إلى أهمية المشاركة فى الحياة السياسية من خلال الإدلاء بالصوت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدُا أن فئة الشباب تمثل حوالى 60٪ من سكان مصر وهى النسبة الأكبر مقارنةََ بباقى الفئات، ودعا الطلاب إلى تفعيل دورهم الوطنى والتعبير عن آرائهم فى اختيار من يمثلهم خلال الاستحقاق الانتخابى المقبل.

وتحدث الدكتور حسين مقداد عن أهمية المشاركة فى الحياة السياسية لما لها من دور كبير فى شعور المواطن بأن له حقوق سياسية تجاه بلده يتمتع بها ويمارسها بكل حرية وشفافية.

كما حث الطلاب على ضرورة الرغبة فى الوعى ومعرفة المزيد عن الحياة السياسة بكافة أشكالها وضرورة الإيمان بقيمة الذات والاعتزاز بالنفس، مشيرًا إلى أن طلاب كلية الحقوق يجب أن يكونوا على قدر كبير من الوعى الثقافى والسياسى حتى يستطيعوا إقناع الآخرين بحقوقهم وواجباتهم أثناء الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.