"المشاركة السياسية وتعميق الوعى المجتمعى" ندوة بمركز إعلام الفيوم

الفيوم- رباب الجالي

نظم مركز إعلام الفيوم، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، ندوة تحت عنوان "المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعى"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس جامعة الفيوم للأنشطة الطلابية، وعميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أشرف العباسي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم وأدارت الندوة وادي أبو طالب مسؤل الإعلامي بالمركز، بمشاركة لفيف من العاملين بالجهات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من الشباب من طلاب الجامعة ومكلفات الخدمة العامة وشرائح مجتمعية مختلفة من مواطني الفيوم .

وبدأت الندوة بالسلام الوطني، ورحبت سهام مصطفى بالحضور، وأوضحت دور الهيئة العامة للإستعلامات في رفع وعي المواطن بقضايا مجتمعه و أهمية مشاركته من منطلق المسئولية العامة للفرد .

وعن المشاركة الإيجابية تحدثت مصطفى بأنها واجب على كل فرد يحيا على أرض الوطن على نحو يحقق مصالحهم ويحقق اهداف الدولة في البناء والاستقرار، وأضافت أن المشاركة بالإنتخابات بشكل إيجابي يعبر عن الديمقراطية وهو أمر ضروري في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من مكائد وحذرت الشباب من الإنسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة والتطرف الفكري والديني .

وقال الدكتور أحمد حسني أن الدولة المصرية تواكب مرحلة هامة من الحراك السياسي مضيفا أن الجميع يجب أن يكون لهم دورا فاعلا في بناء وطنهم حيث أن المشاركة هي المكون الرئيس للمسئولية الاجتماعية والسبيل للإرتقاء بجودة الحياة للمواطن .

وأكد حسني على أهمية الوعي وتنميته لدى أفراد المجتمع واصفا إياه بأنه قضية أمن قومي كونه يجعل العقل في حالة من الإدراك السليم للمعارف والأفكار والقيم ويوظف ذلك في عمليات البناء والتنمية ومواجهة المشكلات والتحديات بفكر مبتكر.

وأضاف أنه باعتبار الشباب يمثلون أغلبية المجتمع المصري و هم القوة المحركة فعليهم يقع العبء الأكبر في بناء الدول الحديثة مطالبا إياهم بمشاركة فعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة .

وإستعرض الدكتور أشرف العباسي مفهوم المشاركة السياسية وأشكالها ومقوماتها وآثارها وأنها احدي صور التعبير عن سيادة الشعب وتحقيق إرادته وأنها تعد أمرا هاما لكل فئات المجتمع وبخاصة الشباب لمعرفة مشكلاتنا وكيفيه ممارسة السياسة وتعزيز الولاء والإنتماء للوطن الأم وأن مثل هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرأي والمعرفة السليمة، ورفع الوعي لبناء الدولة وأضاف أن الشباب هم أمل وطموح الدولة وبهم سيكون الغد أفضل ولكي يحيا الجميع حياة كريمة لن يأتى ذلك من فراغ ولكن لابد من العمل والتعب وبذل الجهد، كل من خلال موقعه ودوره مؤكدا أن ممارسة الشباب للعمل السياسي يساهم بشكل كبير في اختيار العناصر الجيدة لادارة الدولة .

وقدم العباسي عرضا لأهم المشروعات القومية والمبادرات المجتمعية التي تعزز التواصل والترابط بين المواطنين وترسخ قيم التسامح والتعاون وتحث على الإلتزام بالمسئوليات الاجتماعية .

وأعرب المشاركون في فعاليات الندوة عن شكرهم للهيئة العامة للإستعلامات على إطلاق هذه الحملة، مؤكدين أهمية المشاركة السياسية في تعزيز التنمية والبناء في مصر وتطوير حلول للتحديات المجتمعية وتقديم صورة حضارية للشعب المصري العظيم.