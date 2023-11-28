صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية بقرية محمد عبد القادر بمركز بنى مزار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية محمد عبد القادر بمركز بنى مزار والتى بدات امس وتستمر اليوم الثلاثاء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.