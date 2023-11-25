تعرف على نسب تنفيذ المنشآت الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالمنيا

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا مستمر، مضيفا أنه فى مستشفى مطاى التى بلغت تكلفتها 324 مليون جنيه نسبة التنفيذ 61% بينما مستشفى بنى مزار المركزي التى أقيمت بتكلفة 400 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 56%.

وأضاف، أنه تجرى أعمال الإحلال والإنشاء لعدد من المستشفيات، وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، وهى "مستشفى العدوة بتكلفة 419 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 86 %، واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى مغاغة والتي ستخدم 640 ألف و963 نسمة بنسبة تنفيذ 41 %، ومستشفى أبوقرقاص والتى ستخدم 648 ألف و642 نسمة بنسبة تنفيذ 41 %.

بالإضافة إلى استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة شامل لـ8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة.

فيما قالت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا أنه يتم عمل تطوير ورفع كفاءة شامل لـ8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار 90% وحميات ديرمواس 95 %، وحميات سمالوط 95%، وحميات ملوى 95%، وحميات مغاغة 95%، وحميات العدوة 95%، وصدر بنى مزار 90%، وصدر ملوى 95%، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطوير لـ111 وحدة صحية بقرى المحافظة.