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سفير مصر لدى تونس يعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 05:37 م
سفير مصر لدى تونس يعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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عقد السفير إيهاب فهمى سفير مصر لدى تونس على مدار الأشهر الماضية عدة لقاءات مع ممثلى الجالية المصرية، وذلك بمقرى السفارة ودار السكن. كما قام مؤخرًا بزيارة إلى ولاية صفاقس على رأس بعثة قنصلية، حيث تم خلال تلك اللقاءات مناقشة أوضاع المصريين فى تونس واحتياجاتهم، وكذلك كيفية الاستفادة من خبراتهم فى دعم الوطن، وذلك فى إطار التواصل المستمر بين سفارة جمهورية مصر العربية فى تونس والمواطنين المصريين المقيمين بها.

وقد أعرب المواطنون عن تقديرهم البالغ لحرص السفارة المصرية فى تونس على تعزيز التواصل مع الجالية، وتوفير كافة التسهيلات المرتبطة بالمعاملات القنصلية الخاصة بهم.

هذا، وقد قام السفير المصرى باستعراض الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمسار العلاقات المصرية/ التونسية فى شتى المجالات، وكذلك التذكير بالمبادرات التى طرحتها الدولة فى إطار الحرص على تحقيق مصالح أبنائها المواطنين المقيمين فى الخارج، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما تقوم به الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها الوطنية لتوفير حياة كريمة للمصريين.

ومن جهة أخرى، شهدت تلك اللقاءات أيضًا التأكيد على أهمية ممارسة أعضاء الجالية المصرية فى تونس لحقهم الدستورى والوطنى بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة خلال أيام الأول والثانى والثالث من ديسمبر 2023، مع استعراض كافة القواعد المُنظمة ذات الصلة. وقد عكست تلك اللقاءات اهتماما كبيرًا من جانب أعضاء الجالية المصرية فى تونس بالمشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى الهام.

 

 

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سفير مصر لدى تونس يلتقي مع الجالية المصرية

 

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سفير مصر لدى تونس يلتقي مع الجالية المصرية

 







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