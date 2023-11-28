زراعة المنوفية: استمرار عمليات توريد الذهب الأبيض

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد بركات التركاوى مدير مديرية الزراعة ب محافظة المنوفية ، أن إجمالى المساحة المنزرعة قطن هى " 3649 " فدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن توريد محصول القطن" جيزة 97 " بمراكز التجميع بابنهس ودمهوج والرمالى ومصطاى و جنزور بقويسنا باجمالى 5669 كيس بما يعادل 6961 قنطار و 740 كسر، بالإضافة إلى توريد محصول القطن التجارى " جيزة 97 " بمراكز التجميع ببندر تلا مركز تلا 1104 كيس، مايعادل 1363 قنطار و 738كسر.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على ضرورالاهتمام بهذه المحاصيل لاهميتها الاستراتيجيه.