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زراعة المنوفية: استمرار عمليات توريد الذهب الأبيض

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:10 م
زراعة المنوفية: استمرار عمليات توريد الذهب الأبيض محصول القطن
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد بركات التركاوى مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، أن إجمالى المساحة المنزرعة قطن هى " 3649 " فدان.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن توريد محصول القطن" جيزة 97 " بمراكز التجميع بابنهس ودمهوج والرمالى ومصطاى و جنزور بقويسنا باجمالى  5669 كيس بما يعادل 6961 قنطار و 740 كسر، بالإضافة إلى توريد محصول القطن التجارى " جيزة 97 " بمراكز التجميع  ببندر تلا مركز تلا 1104  كيس، مايعادل 1363 قنطار و 738كسر.
 
 وشدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على  ضرورالاهتمام بهذه المحاصيل لاهميتها الاستراتيجيه.
 
 
 
 
 
 






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