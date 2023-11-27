إنشاء موقف عمومي وتشغيل خط سرفيس بقويسنا فى المنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

ترأس المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، جلسة التشاور التي عقدت بمقر قاعة الإجتماعات بمجلس مدينة قويسنا، للاستماع إلي أراء ومقترحات جميع الحضور للمشروعات التى سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية بمدينة قويسنا للعام المالي 2024– 2025.

عقد اللقاء بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة قويسنا، اللواء محمد حمدى موسي، عصمت زائد والدكتورة شيرين طايل ، و هيثم صادق نائب رئيس المدينة ومديري الإدارات التنفيذيه المختصة بتنفيذ مشروعات الخطة ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والجماهيرية، وذوي الاحتياجات الخاصة، ورجال الأعمال، ورجال الصحافة والإعلام بقويسنا وفئات متميزة ممثلة للمرأة والشباب .

وخلال الجلسة، إستعرض رئيس المدينة، بعض المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بمدينة قويسنا حاليا خلال الخطة الإستثمارية للسنة الحالية، ومنها مشروعات رصف الطرق وتطوير وتجميل الميادين .

واستعرض "سرور"، اجراءات إنشاء مجمع المواقف النموذجى لقويسنا على مساحة 2 فدان على طريق جيهان يتم تجهيزة كمجمع خدمات متكامل يشمل بنزينه ونقطةشرطة ومطافى ، يضم جميع خطوط مواقف مركز قويسنا، كما سيتم عمل 2 خط سرفيس منه الى داخل مدينه قويسنا بتعريفة موحدة 2.5جنيه ، والذى بدء بالفعل العمل على تجهيزة .

كما إستعرض سرور ما تم تنفيذة من الخطة الحالية، من شراء لعربة 20 طن لزوم عمل الحملة الميكانيكية للمركز وشراء مهمات إنارة.

واستمع سرور بعد ذلك المقترحات الحاضرين للخطة الاستثمارية الجديده للمدينة ومقترحات للشوارع المطلوب رصفها بالمدينة، مع استعراض الشوارع التى تم إدراجها بالفعل وتم إنهاء اجراءات المحاضر الانضمامية مع المياة والكهرباء والغاز.

وأكد سرور علي أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو التنمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.