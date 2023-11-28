جاء ذلك خلال استقباله في رام الله، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، بحضور نائب رئيس المجلس الوطني موسى حديد، حيث أطلعها على تطورات عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد اشتية رفضه كافة مُحاولات إسرائيل احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة، وكافة محاولات التهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس.

ووجه اشتية الدعوة للدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي التي لم تعترف بفلسطين أن تسارع وتعترف بها، وذلك لحماية حل الدولتين في وجه كافة المحاولات الإسرائيلية لتدميره.