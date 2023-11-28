وتضمنت الدعوة لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمراة والطفل.

وشمل جدول الأعمال دراسة مقترح قانون بإنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية ومقترح قانون بتأمين مساهمة مالية لصالح وزارة الصحة العامة.

كما يضم جدول الأعمال متابعة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة والأبناء.