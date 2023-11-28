رئيس اتحاد العمال: طفرة باستكشافات حقول الزيت والغاز الـ10 سنوات الأخيرة

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ، فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية ، لإعتماد نتائج الأعمال و بحث خطة تطوير آليات العمل النقابي، والبرامج والأنشطة التى تقدمها النقابة العامة لخدمة العاملين.

جاء ذلك بحضور احمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، وأمين عام الجمعية العمومية و أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول.

بدأت فعاليات الجمعية بتلاوة قرآنية ثم قام احمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول بافتتاح واستعراض نشاط الجمعية، وإعلان حضور النصاب القانوني للجمعية العمومية، ورحب الأمين العام لنقابة البترول بالحضور و عرض ماتم من انجازه خلال الدورة النقابية داخل اللجان النقابية بالشركات مشيدا بدور الامانات العامة بالنقابة، بالاضافة الي عرض فيلم تسجيلي عن انجازات النقابة العامة للعاملين بالبترول، وفلم تسجيلي عن انجازات قطاع البترول

والقي محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ونقيب البترول، خلال كلمته للحضور اعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين البترول، إنه لمن دواعي سرورنا جميعاً حرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقبول دعوتنا بحضوره معنا ليشاركنا اللقاء من داخل مقر النقابة العامة و تلك هي المرة الثانية التي يقوم فيها بالزيارة لهذا المقر والذى كان له أياد بيضاء بالمساهمة في تطويره بتقديم الدعم المادي والمعنوى لنجلس سويا اليوم في هذا الصرح العملاق الذى يليق بقيمة ومكانة نقابتنا العريقة وعمالها المتميزين.

وأضاف جبران،: إن نقابتنا العامة للعاملين بالبترول هي إحدى أهم وأكبر النقابات العمالية فى مصر فلها تاريخ عظيم يمتد إلى ستة وستون عاما من العمل والجهد والكفاح لقيادات نقابية عمالية نفخر بأننا نستكمل مسيرتهم وطريقهم في خدمة عمال قطاع البترول سعيا للدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، وكما كان لنا الحرص فى تطوير المكان حرصنا ايضا على مدار السنوات السابقة للعمل على تطوير العامل البشرى فقد وضعنا خططا تدريبية حديثة

وتابع جبران، خلال الخمسة سنوات السابقة نجحنا في تدريب وتأهيل ما يجاوز الأربعة الاف متدرب وكان هذا حرصا منا على خلق جيل نقابي يعمل بأدوات واليات العصر الحديث وأن يكون قادرا على خوض جولات التفاوض بما يخدم مصلحة الطرفين العمل والعاملين، كما حرصنا على تطوير كافة الخدمات النقابية المقدمة لمشتركيها بما يليق بمكانتهم المتميزة.

وتابع جبران، لقد كان لقطاع البترول المصرى إنجازات غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية شهدنا طفرة فى الإستكشافات لحقول الزيت والغاز وشهدنا طفرة في إستكمال شبكات توصيل الغاز الطبيعي للقري والمحلات والمصانع والشركات في كافة ربوع الجمهورية وتقسيط تلك الخدمة للمواطن البسيط لرفع الأعباء عن كاهلة، ويعد قرار القيادة السياسية الحكيمة بترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر الذى يبشر بإكتشافات جديدة تدعم مكانة مصر العربية والدولية لكونها مركزا عالميا لتداول البترول والغاز فكل التحية والتقدير لشخص سيادتكم ولعمال قطاع البترول شركاء النجاح

وخاطب رئيس عمال مصر،المهندس طارق الملا وزير البترول، عهدناك دائما تمد يد العون للنقابة العامة للعاملين بالبترول مقدرا لدورها ومستجيبا لطلبات العمال وقد حققنا في عهدكم العديد والعديد من مطالبهم ونحلم معكم باستمرار العطاء والسعى لتحقيق متطلبات تدعم الإستقرار المادي والإجتماعي للعاملين بالقطاع بما يتناسب مع الإمكانيات المسموح بها لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب عمالنا الكرام.

وحرص محمد جبران، علي تقديم الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية قائلا: لا يفوتنا وسط هذا الجمع الطيب أن نشكر لكم جهودكم خلال الفترة الماضية من عمر البلاد فقد كنتم دائما على قدر المسئولية داعمين لبلدكم ومساندين لقياداتها من أجل تحقيق خططنا نحو التنمية والإستقرار، وكما تعودنا منكم على دوركم الوطنى الذي يعبر عن الإخلاص والإنتماء فإننا نقترب من موعد الإنتخابات الرئاسية ونحن نثق بكم وبعمالنا بأنه سوف يكون لنا دورا هاما من خلال المشاركة والتوافد إلى صناديق الإقتراع أنتم وعائلاتكم وأصدقائكم لتحرصوا على الإدلاء بأصواتكم لتعكسوا صورة مصر الحضارية امام العالم اجمع فشاركوا بكل قوة.

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول، التحية للنقابة العامة للعاملين بالبترول على ما تقدمه من جهود مع العاملين ودورها الاجتماعى داخل اتحاد عمال مصر ، مؤكداً على الدعم الكامل من الوزارة للنقابة فى ظل التلاحم الذى تعمل به النقابة مع الشركات على تحقيق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدا أنه تم وضع آليات لتنفيذ بعض القرارات المقدمة من النقابة العامة بعد دراستها، وذلك خلال الفترة القريبة القادمة، والتي سيكون لها الأثر البالغ على العاملين بقطاع البترول.

وأشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجهود العاملين بالقطاع ودورهم المهم من أجل دفع عجلة الإنتاج واستكمال مسيرة التنمية والتطوير، خصوصا العاملين بمواقع الحقول، مضيفا ان قطاع البترول لم يبخل يوما علي ابناء القطاع و كانت جائحة كورونا خير دليل على ذلك.

و فى نهاية اللقاء قدم محمد جبران درعا تذكاريا يحمل اسم النقابة العامه للعاملين بالبترول اهداءا للمهندس طارق الملا وزير البترول و الثروه المعدنية.