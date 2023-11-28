توقيع بروتوكول بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة لدعم القطاع الصحى.. صور

سوهاج محمود مقبول

وقع اليوم الثلاثاء، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبه، أشار "النعماني" إلى أن البروتوكول يهدف إلي التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين كلية الطب وطب الأسنان، والصيدلة، كلية التمريض بجامعة سوهاج من ناحية ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة من الناحية الأخرى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بتوقيع البروتوكول مع جامعة سوهاج، مؤكدا تأثيره الإيجابي والمباشر على القطاع الصحي بالمحافظة وخدمة أهالينا من المرضي وهو الهدف الرئيسى والمنشود.

وأضاف، أن البروتوكول سيساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم انتظار المرضي والتي تتبناها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن بنود البروتوكول تضمنت قيام كليات الطب والأسنان والصيدلة والتمريض بتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية والاستشارات الطبية وإجراء العمليات ومناظرة الحالات التي تحتاج لذلك وكذلك المشاركة بالقوافل والتدريب الطبي والمؤتمرات العلمية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات وذلك وفق البنود المنظمة للبروتوكول.

جدير بالذكر أن كليات التخصصات الطبية المختلفة بجامعة سوهاج تعد قلاع علمية في المجال الطبي ويعمل بها أساتذة علي أعلي مستوي من المهارة العلمية والعملية والتعاون بينها وبين مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة يعد مكسب كبير لأهالينا من المرضي المترددين على تلك المستشفيات.