اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أكثر من 3000 طالب يسجلون للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:03 م
أكثر من 3000 طالب يسجلون للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج أن مركز التعليم المدمج أنهى عملية التسجيل الأكاديمي للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالبرامج المختلفة بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، موضحاً أن أكثر من 3000 طالب وطالبة للدراسة تقدموا للدراسة ببرامج التعليم المدمج، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

 وأشار رئيس الجامعة أن المركز يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي، كما يقبل الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن عملية التسجيل الأكاديمي تمت أون لاين عبر نظام الشباك الواحد الذى يتبعه المركز فى أدائه، وقد تقدم الطلاب للالتحاق بعدد من برامج الشراكة مع جامعة القاهرة ومنها علوم الأعمال، الترجمة باللغة الإنجليزية، علم النفس وتطبيقاته، علم الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وكذلك برنامجي الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة لمرحلة الطفولة، إلى جانب برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بالشراكة مع جامعة المنيا.

 







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