تعرف على أجندة العمل الرئيسية وأهم الموضوعات لمؤتمر COP28

‏كتبت منال العيسوى

قبل بدء قمة الامارات للمناخ التى ستنطلق الخميس المقبل 30 نوفمبر وتنتهى فى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من مدينة اكسبو دبى، ننشر اهم الموضوعات التى سيناقشها المؤتمر والاجندة الرئيسية لجدول اعمال المؤتمر .

أجرت رئاسة COP28 واحدة من جولات المشاركة والاستماع الأكثر شمولاً في أي رئاسة، إلى جانب أول مشاورة مفتوحة على الإطلاق لجدول أعمال COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين. وتسترشد أجندة عملها بنجم شمالي واحد: إبقاء درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

لقد أظهرت لنا ضريبة السلع والخدمات أننا يجب أن نخفض 22 جيجا طن من الانبعاثات قبل عام 2030. ولتحقيق أهداف عام 2030 هذه، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

ولتحقيق ذلك، طورت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف خطة عملها المكونة من أربع ركائز أساسية: التتبع السريع لانتقال عادل ومنظم للطاقة، وإصلاح تمويل المناخ، والتركيز على الناس والطبيعة والحياة وسبل العيش، وتعزيز الشمولية.

وعن مسؤولية رئاسة مؤتمر COP28 ، نجد أنه لعبت رئاسة COP28 دورًا رائدًا في الاستعدادات للقمة، حيث حشدت الدول في جميع أنحاء العالم لرفع طموحاتها، وتقديم وعود جديدة والوفاء بالوعود القديمة.

أما بالنسبة موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وماذا تعني، فقد اتخذت رئاسة COP28 نهجا مبتكرا وشاملا لبرنامج COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين. وهذه هي الرئاسة الأولى التي تعقد مشاورة مفتوحة بشأن المجالات المواضيعية والتسلسل. يسلط البرنامج الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة مرارًا وتكرارًا خلال المشاورات، بما في ذلك البرامج السنوية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف مثل الطاقة والتمويل، والموضوعات الأساسية الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام.

تشتمل برمجة الأيام المواضيعية أيضًا على أربعة محاور شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل.

تعمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتعاون مع النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب وأصحاب الهمم والجهات الفاعلة دون الوطنية والمنظمات الدينية لضمان إدراج مساهماتهم في جميع البرامج والنتائج. وسيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أيضًا عددًا تاريخيًا من البرلمانيين ورؤساء البلديات والقادة المحليين.