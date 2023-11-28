تدشين مبادرة "يلا نبتدى" بجامعة سوهاج لتأهيل الشباب لسوق العمل.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ، فعاليات تدشين مبادرة "يلا نبتدى" لتأهيل الشباب لسوق العمل فى رحاب الجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتورة نجلاء عبد الغفار بكلية التربية منسقة اللقاء، وعددا من العمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعمانى على حرص الجامعة على المشاركة فى كافة المبادرات التى تساهم فى تأهيل ابنائها الطلاب لسوق العمل، حتى يكونوا قادرين على خلق فرصة المنافسة فى أسواق العمل العالمية، لذا فان تأهيلهم لسوق العمل يعد أمرًا ضروريًا لنمو وتطور المجتمع، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمجتمع، مؤكدًا ضرورة اهتمام الطلاب بتطوير المهارات أثناء الدراسة وتطبيقها، والاستمرار فى صقل مهاراتهم من أجل إكتساب خبرات إضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل فى المستقبل.

وتحدث المهندس محمود الشندويلى عن المجالات والقطاعات الصناعية المختلفة التى توجد داخل المحافظة، كما تحدت عن المناطق الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة ومدينة اخميم الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية داخل الإقليم، مؤكدًا استعداد تلك المصانع لاستقبال الطلاب وتدريبهم وتفعيل تلك المبادرة على أرض الواقع، من خلال معرفة احتياجات سوق العمل من مهارات وقدرات وتدريب الطلاب عليها.

وأضاف الدكتور علاء غالب أن طلاب من أجل مصر سعت إلى تنظيم تلك الندوة وتدشين المبادرة بالجامعة إيمانًا بأهمية دعم وتنمية الشباب وتأهليهم لسوق العمل، وتوفير الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، فى إطار تحقيق رؤية 2030 والجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مبادرة يلا نبتدى" لا تستهدف فقط الخريجين، لكن تستهدف الطلاب أيضًا.

وأوضحت الدكتوره نجلاء عبد الغفار أنه تحدث خلال الندوة الدكتور علاء العسكرى استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية جامعة الأزهر عن العلوم الاكتوارية والربط بينها وبين تأهيل الشباب لسوق العمل، كما تحدث الدكتور أحمد شوقى خبير مصرفى عن دور القطاع المصرفى وكيفية تأهيل الشباب للعمل فيه، وتحدثت الدكتورة هبة علاء الدين خبيرة بمجال البنوك الخاصة والحكومية عن طرق النجاح والوصول لسوق العمل.