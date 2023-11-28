تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 729 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 729 شاحنة و 125 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 486 شاحنة و 106 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 243 شاحنة ، 19 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين دليلة والحرية،

كما شهد ميناء نويبع تداول 2260 طن و 283 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها .