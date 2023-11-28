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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:59 م
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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 729 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:19 م
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 729 شاحنة بموانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 729 شاحنة و 125 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 486 شاحنة و 106 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 243 شاحنة ، 19 سيارة .
 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين دليلة والحرية،
 
 
كما شهد ميناء نويبع تداول 2260 طن و 283 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور،  وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها .
 
 
 






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