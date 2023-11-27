موانئ البحر الأحمر: تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و500 شاحنة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 500 شاحنة و63 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 278 شاحنة و 44 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 222 شاحنة، 19 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا ا ليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة، كما يستعد ميناء نويبع اليوم باستئناف حركة الملاحة البحرية باستقبال السفينتين اور وايلة بعد تحسن الاحوال الجوية وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 666 راكب بموانيها .

كما كان أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين فى تمام الساعة الثانية صباحا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية .