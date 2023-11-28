تحصين 28 ألف رأس ماشية ببنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 28 ألف و597 رأسا، منها: 24 ألف و756 من الأبقار، و3513 من الجاموس، و328 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الجاري وحتى الخامس والعشرين من نفس الشهر.

جدير بالذكر، أن مديرية الطب البيطري، بقيادة د. أحمد الجبالي قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.