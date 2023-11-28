تجهيز المقار الانتخابية بالأحياء استعدادا لانتخابات الرئاسة فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر.

فى حى الضواحى، قامت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بتفقد عدد من مقرات اللجان الانتخابية داخل عدد من المدارس الواقعة بنطاق الحى وذلك للوقوف على جاهزيتها وازاله أى عقبات استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية

وقامت بتفقد المقرات داخل مدرسة الشهيد إبراهيم على محمد السيد والشهيد كريم العايق وجمال عبد الناصر الإعدادية بنات ومدرسة التوكيلات الملاحيه ومدرسه أحد الابتدائية ومعهد القابوطى الأزهرى حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات فى 8 مقرات انتخابية داخل نطاق الحى، كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى استعداداتها المكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية الواقعه داخل نطاق حى الضواحى والبالغ عددها 8 مقرات انتخابية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وفى حى الزهور، تابع فوزى الوالى رئيس حى الزهور الأعمال المتواصلة التى تتم بنطاق حى الزهور وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، حيث تابع أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وقص الحشائش والهيش التى تتم بالمرور تباعا بمدرسة صفية زغلول المقام بها لجان انتخابية بنطاق حى الزهور كما تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بالحى للمرور تباعا بكافة المدارس التى ستشهد لجان انتخابية وعمل اللازم كل فى تخصصه للوصول لاعلى مستوى جاهزية للجان بالمدارس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد ومن خلال لجنة متابعة تجهيز المقار الانتخابية برئاسة لمياء الجيار رئيس حى المناخ تتواصل أعمال تجهيز مدرسة القناة الثانوية للبنين -أحد المقار الانتخابية بالحى- استعدادا لاستقبال الناخبين من أهالى الحى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة كما يتم تجهيز جميع اللجان من الداخل والخارج على أعلى مستوى وفى أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وشفط وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلى ذلك من أعمال.

ومن جهة أخرى تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بنطاق الحى حيث قام فريق العمل الميدانى بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة مرورًا على مدرسة قاسم أمين والمعهد الأزهرى وبورسعيد الإعدادية بنين وبنات بالوردية الصباحية بالحى، فى إطار استعدادات استقبال الانتخابات الرئاسية.

وفى حى الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة الاستاذ محمد فواز رئيس الحى المرور بالمقار الانتخابية الواقعة بنطاق الحى لرصد الأعطال فى أعمدة الإضاءة العامة لإصلاحها وعمل الصيانة اللازمة داخل وخارج المدارس مقار اللجان الانتخابية.

ومن جانبهم قام فريق العمل الميدانى لإدارة الكهرباء بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإضاءة العامة، ويواصل فريق العمل الميدانى بإدارة الكهرباء بالحى المرور يوميا بالمدارس (المقار الانتخابية ) لصيانة أعمدة الإضاءة العامة داخل وخارج اللجان لسرعة تجهيز اللجان على أكمل وجه.