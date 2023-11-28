بنك إنجلترا متحديا تفاؤل ريشى سوناك: اقتصاد بريطانيا "الأسوأ على الإطلاق"

كتبت: نهال أبو السعود

قال آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن توقعات النمو في المملكة المتحدة هي الأسوأ على الإطلاق على الرغم من ادعاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هناك "زخمًا إيجابيًا" وراء الاقتصاد.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قدم بيلي تقييما لمستقبل بريطانيا، قائلا إن أسعار الفائدة ستبقى عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، وإن معدل انخفاض التضخم سيتباطأ بشكل ملحوظ هذا الشهر.

قال بيلي: "إذا نظرت إلى ما أسميه معدلات النمو المحتملة للاقتصاد، فلا شك أنها أقل مما كانت عليه في معظم حياتي العملية ما يقلقني هو أن جانب العرض في الاقتصاد قد تباطأ. إنه يثير قلقي كثيرًا."

وبعد أن انخفض التضخم إلى أقل من 5% للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قال بيلي إن الاستمرار في خفض معدل زيادات الأسعار سيكون "عملا شاقا" ونتيجة لذلك قال ان لجنة السياسة النقدية بالبنك لن تخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب

خفض مكتب مسؤولية الميزانية الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة على مدى العامين المقبلين، محذرا من أن التضخم قد لا ينخفض إلى هدف البنك البالغ 2 % حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 0.7 في المائة فقط في عام 2024، مقارنة مع توقعات مارس التي بلغت 1.8 %. وفي عام 2025، سيكون 1.4 في المائة فقط، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.5 %

لكن يوم الاثنين، اتخذ رئيس الوزراء البريطاني لهجة أكثر تفاؤلا، حيث أخبر الضيوف في قمة الاستثمار العالمية أن هناك "زخما إيجابيا" في الاقتصاد.

بعد أسبوع من استخدام وزير المالية جيريمي هانت بيانه الخريفي لتقديم تخفيضات ضريبية شخصية وتجارية، قال سوناك لقادة الأعمال إن المملكة المتحدة هي "أفضل دولة في العالم للاستثمار" وأشار إلى ما اسماه بـ"المزيج الفريد" الذي تتمتع به بريطانيا بين النظام الضريبي التنافسي وثقافة الابتكار ".