سوناك يرسم صورة إيجابية للاقتصاد قبل بيان الخريف..وتوقعات بخفض الضرائب

كتبت رباب فتحى

يسعى رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك لرسم صورة أكثر إيجابية للاقتصاد فى خطاب يلقيه اليوم الصباح قبل بيان الخريف - والذى أشار وزير الخزانة، جيريمى هانت إلى أنه يمكن استخدامه لخفض الضرائب على الشركات، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقد رفض وزير الخزانة استبعاد التخفيض المفاجئ لضريبة الدخل فى إعلان الميزانية يوم الأربعاء. وقال هانت أنه يريد وضع البلاد على طريق خفض الضرائب، لكنه "لن يفعل ذلك إلا بطريقة مسئولة"، بينما يستعد للكشف عن بيانه الأخير.

وفى الأسبوع الماضى، وعد هانت بأنه سيعالج قضايا العمالة والاستثمار فى الأعمال التجارية عندما يلقى بيان الخريف عن النمو هذا الأسبوع.

وبحسب ما ورد كان وزير الخزانة يفكر فى خفض ضريبة الميراث، ولكن يبدو أن رد الفعل العنيف من النواب المحافظين فى دوائر الجدار الأحمر فى شمال إنجلترا قد دفعه إلى إعادة التفكير.

واعتبرت "الاندبندنت" أن احتمال إجراء تخفيض غير متوقع فى ضريبة الدخل والتأمين الوطنى يمكن أن يكون واردا، بعد التقارير التى تفيد بأن هانت وسوناك "يفكران فى الأمر".

ومن جانبه، قال وزير الظل قبل بيان الخريف أن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لخفض فواتير الطاقة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة.

وقال جيمس موراى، وزير الظل المالى لوزارة الخزانة، أنه يتعين على الوزراء الاستثمار بشكل أكبر فى الطاقة النظيفة وعزل المنازل لتقليل تكلفة الغاز والكهرباء.

وقال لشبكة سكاى نيوز: "هناك الكثير الذى يجب على الحكومة القيام به. لكن يجب أن يركزوا على معالجة أزمة تكلفة المعيشة ودفع الاقتصاد إلى النمو".