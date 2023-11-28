نقابة المهن الزراعية بالبحيرة تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

البحيرة - ناصر جودة

نظمت منذ قليل، نقابة المهن الزراعية بالبحيرة مؤتمرا حاشدا بمدينة دمنهور، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شارك فى المؤتمر المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ومحمود الببيلى عضو النقابة العامة للزراعيين، وناجى حسين نقيب المهن الزراعية بالبحيرة، والنائب عصام قاسم، وعصام الفقى عضو مجلس النواب السابق، إضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

وأعلن المشاركون فى المؤتمر تأييدهم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار فى المجتمع واستكمال الإنجازات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأضافوا أن المرشح عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد.

وأوضح المشاركون، أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس السيسى بقوة هو واجب وطنى على كل شخص يبغى الاستقرار وتحقيق الأمن والأمان فى البلاد.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة وحمدى الخولى نقيب المهندسين بالبحيرة وصفاء غربال نقيب الأطباء البيطريين، وقدم المؤتمر المهندس أحمد منازع مدير المركز الاعلامى بمديرية الزراعة بالبحيرة.

ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إستعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.