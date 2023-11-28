بدء الاجتماع السنوى لمركز العمليات الإقليمى لمكافحة الجريمة المنظمة

كتب سليم على

بدأ منذ قليل، الاجتماع الدوري السنوي، لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، والتابع للاتحاد الافريقي، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة الغير شرعية، بحضور الدول الأعضاء وعددهم 11 دول أفريقية.

ويناقش المؤتمر خلال اجتماعه السنوي، لهذا العام بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، قضايا الجريمة المنظمة على مستوى الدول الأعضاء والعوامل المشتركة، وكيفية إيجاد حلول لمكافحة هذه الجرائم.

ويستعرض الاجتماع أيضا، الجهود المصرية للحد من عمليات الهجرة الغير الشرعية، وأيضا أساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون الداخلي إزاء تلك الجهود.

يهدف الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء ( مصر - السوادن - جنوب السودان - الصومال - جيبوتي - أثيوبيا - كينيا - أوغندا - تشاد - اليمين - الكونغو )، لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

وينعقد الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الأفريقي، لأول مرة في القاهرة، بعد الاجتماعين السابقين في كينيا وأثيوبيا، ويستهدف التنسيق المباشر مع الشرطة الدولية “الإنتربول”، والشرطة الأفريقية “الأفريبول”.