النوم مبكرا يعزز صحتك ونفسيتك وصحة قلبك ودماغك

كتبت مروة محمود الياس

النوم باكرا أحد أهم العادات الصحية التي يمكن أن يتبناها الإنسان ويعتمد عليها للتمتع بصحة جيدة ومناعة قوية وراحة نفسية، فالنوم باكرا يعطى جسمك الفرصة للراحة والاستيقاظ نشيطا، وفوائد الصحية للجسم والمناعة كثيرة، قال تقرير نشر في موقع amymyersmd أن النوم يساعد على تعزيز صحة وسلامة وافراز الهرمونات في الجسم بشكل سليم وصحى.

وتابع التقرير مركزا على علاقة النوم بتعزيز وظائف الدماغ، مؤكدا على أن النوم المبكر يعزز من سلامة التفكير والانتباه والتذكر، ويقلل من التشتت الفكرى، كما وجدت الأبحاث – وفقا للتقرير- أن النوم الباكر الجيد وساعاته الكاملة الكافية، يمكن أن يؤثر إيجابا على صحة القلب وتحميه الإصابة بالاضطرابات المرضية الكثيرة، فضلا عن انه يعزز من الحالة النفسية وتجعل الانسان في مزاج أفضل ونفسية أكثر صلابة.

وأبرزالتقرير أهمية النوم الجيد والمبكر في مقاومته لالتهابات الجسم، ويعزز من نضارة وسلامة الجسم والبشرة والجلد، كما أن المظهر الخارجي للأسنان الذى ينام باكرا يكون مظهرا صحيا، ونصح التقرير البالغين بضرورة الحصول على النوم الكافى من 6 إلى 7 ساعات يوميا، وللأطفال يزيد عدد الساعات لإضافة وقت القيلولة والنوم خلالها.

أكد التقرير كذلك أهمية النوم لعدد ساعات كافي، مؤكدا على أنه يعزز من مقاومة الانسان للاكتئاب والأمراض النفسية والاضطرابات المتوقعة، التي تنتج عن التوتر والعصبية وتقلب المزاج، وهو ما يقضى عليه النوم المبكر، وفقا للتقرير.