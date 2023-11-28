المشدد 10 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات وإطلاق النار على ضباط الشرطة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بمقاومة السلطات وإطلاق النار على ضباط الشرطة أثناء تنفيذ حكم بعد إذن النيابة بضبطه وتفتيشه ، كما أحرز مخدر الحشيش والهيروين وسلاح ناري بندقية آلية بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة مقاومة السلطات وإطلاق الأعيرة النارية صوب ضباط الشرطة أثناء تنفيذ مهام عملهم بعد إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليه وتم القبض عليه وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وقطع الحشيش ، كما تم ضبط سلاح الى بحوزته وسلاح أبيض سكين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات أعترف المتهم بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.