المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ح.س.ع" 35 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين والاقراص المخدرة ترامادول بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين والاقراص المخدرة ترامادول، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.