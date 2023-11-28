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القاهرة الإخبارية: مستشفى العريش استقبل 147 حالة من غزة حتى الآن

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:46 م
القاهرة الإخبارية: مستشفى العريش استقبل 147 حالة من غزة حتى الآن مصابو غزة فى مستشفى العريش
كتب سمير حسنى

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قال موفد القاهرة الإخبارية، إن عدد كبير من الشاحنات وصل إلى الجانب المصري من معبر رفح، بعد أن أفرغت حمولتها سواء مساعدات إغاثية أو وقود، فى الجانب الفلسطينى.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن مستشفى العريش استقبلت 147 حالة من غزة معظمها تعاني من الكسور والمضاعفات، مشيرًا إلى أن 58 حالة موجودة بالأقسام المختلفة ما بين الحضانات والرعاية المركزة.

اتهم رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية في غزة خاصة المراكز الثقافية والمؤسسات الدينية والتعليمية في القطاع، مؤكدا أن حجم التدمير في غزة كارثي.

أضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، الاحتلال أباد بلدات كاملة في بيت حانون ودمر 60% من مباني القطاع.







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