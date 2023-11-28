الطهى الجيد للحوم يقيك من الدودة الشريطية.. اعرف التفاصيل

أكدت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، ضرورة تسوية اللحوم أثناء الطهى بشكل جيدا جدا، وخاصة اللحوم المصنعة، لتجنب الإصابة بالدودة الشريطية أو "تينيا ساجناتا"، موضحة أنها دودة تنتقل لجسم الإنسان من الأبقار المصابة بها، وتسكن فى أمعاء الإنسان، ويمكن أن يصل طولها إلى مترين.

وأوضحت سماح، أن الديدان الشريطية، نوعين، هما:

1- تينيا سوليوم تصيب الإنسان اذا تناول لحم الخنزير المصابة بالاطوار المعدية للدودة، وهذا النوع من الديدان غير شائع.

2- تينيا ساجناتا، موجودة ووارد لها الإصابة، لأنها تنتقل عن طريق تناول الإنسان للحوم الأبقار المصابة بالطور المعدى للدودة.

وأشارت إلى أن النوعين، يصيبان الإنسان وتعيش داخل امعائه الدقيقة ويسببان له ضعفا عاما، لكنهما لا يصيبان الإنسان مباشرة، بل عن طريق تناوله لبعض اللحوم غير المطبوخة جيدا أو تناول لحوم من أماكن غير مضمونة، موضحة أن الأعراض التى من الممكن أن تظهر إذا اُصيب الإنسان بهذه الديدان، هى:

1- الجوع الشديد، لأنها بتمتص الغذاء المهضوم من أمعاء الإنسان قبل أن يستفيد منه، لهذا يكون دوما فى حالة جوع.

2- الضعف الشديد.

3- براز مصحوب بالدم أحيانا.

4- تقلصات وآلام فى البطن.

وأكدت أنه لتفادى الإصابة لابد من شراء لحوم سليمة، ويتم الطهى بشكل جيد جدا.