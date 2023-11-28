السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد سيدة على موقع التواصل الاجتماعى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا"30 سنة بالسجن 5 سنوات, لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ر.ع.م" عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى واتس آب بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بقيامه بتهديد المجنى عليها على الواتس اب بنشر تسجيل صوتي لها والتعدى على القيم والمبادئ الأسرية , وكشفت التحريات قيام المتهم بتهديده للمجنى عليها بسبب إعادة ممرضتين تم فصلهما من العمل ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.