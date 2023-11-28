الرئيس السيسى يتابع تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.



الرئيس السيسي



الرئيس السيسي مع وزير العدل



تطوير المنظومة القضائية

- تابع الرئيس تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتى ستسهم فى تسهيل إجراءات التقاضى للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية

- اطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقارى، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتى أصبحت قادرة على الإصدار النهائى للتوكيلات الرسمية العامة فى القضايا عن بعد

- تناول الاجتماع جهود تطوير أعمال لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل

- مواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها

- وجه الرئيس باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا فى منظومة التقاضى المصرية

- أثنى الرئيس على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج

- شدد على أن الهدف الأساسى هو تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، بما يسهم فى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم