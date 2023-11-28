وذكرت صحيفة "فيرست نيوز" البولندية، اليوم الثلاثاء، أن "ماريوش بلاشتشاك، سيظل في منصبه كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة، وسيتولى سيمون شينكوفسكي فيل سيك، وزير الشؤون الأوروبية سابقا، منصب وزير الخارجية، ومارسين واركول منصب وزير العدل.. فيما سيتألف أكثر من نصف الحكومة البولندية الجديدة من النساء.

وفي 13 نوفمبر الجاري، قبل الرئيس البولندي ، استقالة الحكومة السابقة، التي ترأسها أيضا مورافيتسكي، بعد إجراء الانتخابات العامة الشهر الماضي.. وقام بعد ذلك بتكليف مورافيتسكى، بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة مع فوز حزب القانون والعدالة الحاكم بأكبر عدد من الأصوات في الاقتراع، على الرغم من خسارة أغلبيته البرلمانية.

ويتعين على مورافيتسكي، أن يفوز في تصويت الثقة في مجلس النواب لحكومته المقترحة.

على صعيد مختلف ، أظهر استطلاع جديد للرأي أن 62% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا .. موضحا أن 74% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.

وكانت وكالة حرس الحدود البولندية قد أعلنت أمس أن أكثر من 17.3 مليون شخص عبروا إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي.