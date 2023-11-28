الحكومة: استكمال إنشاء 13 تجمعا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء العام الجارى

كتبت - نورا فخرى

تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إهتماما بالغا ب تنمية سيناء ، في شتي المجالات والقطاعات التنموية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

وفي هذا الصدد، نشير إلي توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استثمارات حكومية لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 2.994 مليار جنيه.

ونلقي الضوء علي أهم المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي :

1- استكمال إنشاء عدد (13) تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

2- استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من 1-25 إلى زمام 141.995 ألف فدان

3- إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من إلى زمام ألف فدان.

4- استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام 14505 فدان.

5- استكمال أعمال ( التغذية الكهربائية - المحطات بالمشروع - منظومة الطاقة الشمسية بهدف التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة).

6- استكمال تأهيل منشآت الري والبوابات والبدالات على مجارى الري والصرف.

7- استكمال إنشاء شبكة الصرف المغطى زمام 6300 فدان ورصف جسور الترع وخلافه، بهدف رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف.