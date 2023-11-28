الجنايات تعاقب ديلر الحشيش بمدينة نصر بالسجن 7 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما حاز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص.

التحقيقات فى القضية كشفت أن المتهم تخصص فى ترويج مخدر الحشيش بمنطقة مدينة نصر والتربح غير المشروع منها، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وسلاح نارى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.