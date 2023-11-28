"التنمية الصناعية" تبحث مطالب مستثمرى كفر الشيخ لتسهيل الإجراءات

كتب إسلام سعيد

قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال زياراتها التفقدية على رأس وفد من قيادات الهيئة إلى محافظة كفر الشيخ، بعقد اجتماع موسع مع مستثمرى المحافظة بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالمنطقة الصناعية ببلطيم.

وناقش الاجتماع خطط التنمية الصناعية بالمحافظة الداعمة لتوفير فرص عمل لأبناء كفر الشيخ، كما استهدف الإجتماع أيضاً الإطلاع على مطالب المستثمرين، ومناقشة سبل التعامل مع التحديات التى قد تواجههم لزيادة تنافسية منتجاتهم وتطوير الصناعة بالمحافظة.

وشهد الاجتماع اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، وعددًا من قيادات الهيئة والمحافظة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، أن محافظة كفر الشيخ لها مستقبل صناعي واعد، خاصة بمجالات التصنيع الزراعي والصناعات القائمة على الإستفادة من الثروة السمكية، كونها قطاعات يمكن من خلالها تحقيق معدلات قيمة مضافة عالية، لاسيما مع توافر كافة المقومات ومدخلات الإنتاج بالمحافظة .وهو ما تسعى لدعمه الدولة المصرية ومحط إهتمام من وزارة التجارة والصناعة.

واستعرضت د. ناهد يوسف خلال أهم التيسيرات التى أقرتها الهيئة في مجال إصدار التراخيص الصناعية، مؤكدة التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بإصدار التراخيص في مده لا تتجاوز 20 يوماً، كما تنوب الهيئة عن المستثمر في استصدار التراخيص من كافة الجهات المعنية مثل شئون البيئة والحماية المدنية، حيث تُعقد لجان دورية للبت في طلبات المستثمرين، وإصدار التراخيص اللازمة.

وخلال المناقشات مع المستثمرين المستثمرين بالمحافظة، أكدت رئيس الهيئة رداً على استفسار بخصوص السجل الصناعي والمعاينات، أن السجل الصناعي تصدره الهيئة لمدة خمس سنوات، وقد أتاحت للمستثمر تجديده قبل شهرين من نهايته تيسيراً على المستثمرين، مضيفةً أن الهيئة تعمل وبشكل مستمر ومتسارع لتطوير الإجراءات وتنفيذ المعاينات اللازمة لكافة أنواع المشروعات وكذلك بالنسبة للمشروعات الغذائية والتى لها النصيب الأكبر في كفر الشيخ. وأوضحت أن فرع الهيئة الجديد الذى تم إفتتاحه صباح اليوم بمبنى المحافظة يعكس إهتمام وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في الهيئة بدعم الإستثمار الصناعي والتيسير على أصحاب المشروعات بالمحافظة.

من جانبه أشار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إلى تضافر الجهود بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، وأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع التحديات التى قد تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، بهدف الارتقاء بالصناعات القائمة والتوسع في تنفيذ صناعات جديدة. داعياً المستثمرين ورجال الأعمال، لتعظيم الاستثمار، لتشغيل الشباب، ودفع عجلة الإنتاج، لدعم الاقتصاد الوطنى.

كما شملت جولة رئيس الهيئة تفقد عدد من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية ببلطيم حيث تم زيارة مصنع الشرق الأوسط للصناعات الغذائية والذي تم افتتاحه بعد التطوير والإحلال والتجديد لخط إنتاج الزيوت النباتية، كما تم زيارة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية والشركة المصرية لتصنيع الشباك.