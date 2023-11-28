التحفظ على 210 أطنان سكر محظور تداولها داخل أحد مصانع الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة مصانع المواد الغذائية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية.

وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية ببرج العرب لحيازته كميات من السكر المحظور تداوله والمخصص للشركات والمنشآت المتعاملة مع البورصة السلعية، وذلك دون إخطار الجهات المختصة بالكميات المخزنة وكذلك عدم احتفاظة بالفواتير والمستندات الخاصة بتلك الكميات.

وتم ضبط والتحفظ 4200 شيكارة سكر زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 210 أطنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.