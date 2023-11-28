اليوم السابع
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إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات في مخيم دير عمار

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:20 ص
إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات في مخيم دير عمار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم دير عمار غرب رام الله.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس (41 عاما) الذي استشهد في 31 آب الماضي، وشرعت بأعمال حفر وتدمير في محيط المنزل، تمهيدا لتفجيره.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على اخلائها، واعتلى الجنود أسطحها.

 

 







الاحتلال الاسرائيلى

مخيم دير عمار

غزة

فلسطين

انتهاكات الاحتلال



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