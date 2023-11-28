إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى مخيم الدهيشة ببيت لحم

وذكر مصدر أمني فلسطيني، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المُخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا إلى مُستشفى "بيت جالا" الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددًا من منازل السكان في المخيم المذكور واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، وشابًا آخر .

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم واعتقلت شابين آخرين بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما.



وفى وقت سابق استُشهد طفل فلسطينى وشاب اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتونيا" وقرية "كفر عين" الواقعتين غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.