إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى مخيم الدهيشة ببيت لحم

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحى، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "الدهيشة" جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقل 6 أشخاص بينهم سيدة في مناطق مُختلفة من المحافظة.
وذكر مصدر أمني فلسطيني، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المُخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا إلى مُستشفى "بيت جالا" الحكومي لتلقي العلاج.
وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددًا من منازل السكان في المخيم المذكور واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، وشابًا آخر .
وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
واعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم واعتقلت شابين آخرين بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما.
وفى وقت سابق استُشهد طفل فلسطينى وشاب اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتونيا" وقرية "كفر عين" الواقعتين غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الشاب ياسين عبد الله الأسمر (26 عامًا) وهو من سكان بلدة "بيتونيا" التي تقع بها سجن "عوفر" الإسرائيلي حيث تم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الليلة الماضية استشهد فجرًا مُتأثرًا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالبلدة الليلة الماضية.
وفي قرية "كفر عين"، استشهد الطفل ماجد البرغوثي برصاصة في الكتف خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد عبد الرازق درس في مُخيم قرية "دير عمار" غرب رام الله.
واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية المذكورة ومخيمها، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى .
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على إخلائها، واعتلى الجنود أسطحها.
وكان الشهيد درس (41 عاما) قد أطلق عليه النار من قبل قوات الاحتلال آخر شهر أغسطس الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دهس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مُستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في "بيت سيرا".
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