الاحتلال الإسرائيلى يفجر منزل الشهيد داود درس فى مخيم دير عمار غرب رام الله

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المخيم، وحاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس (41 عاما)، وشرعت بأعمال حفر وتدمير في محيط المنزل، ثم قامت بتفجيره، ويقع في الطابق الأرضي من بناية مكونة من ثلاثة طوابق.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على اخلائها، واعتلى الجنود أسطحها.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس في 31 أغسطس الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي بيت سيرا.