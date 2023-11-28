اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 12 مواطنا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:11 م
إصابة 12 مواطنا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى انقلاب ميكروباص - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 12 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الفيوم القاهرة الصحراوي» باتجاه مدخل مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوصول حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
 
كما تم  إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم الصحراوي ، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.






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