مصرع 4 أطفال وإصابة 9 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة فى بأسيوط

والمعاينة والفحص تبين أن السيارة مخصصة لنقل أطفال مدارس قادمة من قرية الصبحة التابعة لمركز القوصية، ومتجهه إلى إحدي مدارس ديروط وسقطت بالترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وأسفر الحادث عن وفاة محمد عصام نجاح"، 5 سنوات، وأنس محمد شحاتة"، 5 سنوات، و"محمد الحسن محمد"، 5 سنوات، و"يوسف محمد عامر"، 5 سنوات، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب 9 أطفال آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.