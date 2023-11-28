إزاى تزود هرمونات السعادة وتظبط كيميا المخ بطرق طبيعية؟

كتبت فاطمة خليل

يتأثر مزاجك بأشياء كثيرة قد تحدث لك، مثل قضاء الوقت مع أحد أفراد أسرتك يمكن أن يجعلك بحالة جيدة بينما الجلوس في ساعة من حركة المرور المزدحمة يؤثر بالسلب عليك، لكن حالتك المزاجية أكثر تعقيدًا من المواقف والبيئات التي تواجهها، وهناك كيمياء الدماغ التي يجب مراعاتها أيضًا، في هذا التقرير نقدم 4 هرمونات تسبب السعادة وتحسن المزاج وطرق لزيادتها، بحسب موقع houstonmethodist.

تساعد المواد الكيميائية التي تسمى الناقلات العصبية والهرمونات عقلك على فهم ما تمر به وتقييمه وإيصاله، هذه الناقلات العصبية والهرمونات المختلفة لها وظائف محددة، حيث يتم تنشيط كل منها بطريقة معينة، للإشارة إلى مشاعر معينة وتحفيز مناطق معينة من دماغك.

عندما يتعلق الأمر بالسعادة، على وجه الخصوص، تشمل المواد الكيميائية الأولية للإشارة ما يلي:



-السيروتونين

-الدوبامين

-الاندورفين

-الأوكسيتوسين

طرق زيادة هرمونات السعادة



إليك ما تحتاج إلى معرفته عن هرمونات السعادة، بما في ذلك نصائح لتنشيط كيمياء الدماغ التي تشعرك بالسعادة والتي توفرها للمساعدة في تحسين حالتك المزاجية:

1- السيروتونين



يساعد على توازن المزاج وتعزيز مشاعر السعادة والمكافأة.

كيفية زيادة هرمون السيروتونين:



-أن تكون لطيفًا مع الآخرين ومع نفسك

-قضاء الوقت في الهواء الطلق

-ممارسة الرياضة

-تناول نظام غذائي متوازن

2- هرمون الأندورفين



من مسكنات الألم الطبيعية في جسمك، فهو يساعدك على التغلب على التوتر

كيفية زيادة الاندورفين:



-قضاء الوقت في الهواء الطلق

-ممارسة الرياضة

-التأمل

-الضحك

3- هرمون الدوبامين



ويسمى أيضًا هرمون "الشعور بالسعادة"، وهو يلعب دورًا في الشعور بالسعادة والمتعة والمكافأة.

طرق زيادة الدوبامين:



-أن تكون لطيفًا مع نفسك والآخرين

-الحصول على قسط وافر من النوم

-ممارسة الرياضة

4- هرمون الأوكسيتوسين



ليس هرمون السعادة من الناحية الفنية، إلا أن دوره في تعزيز التفاعل الاجتماعي قد يساعدك على الشعور بالمشاعر الإيجابية.

كيفية زيادة هرمون الأوكسيتوسين



-إظهار الحب والمودة

-قضاء الوقت مع الأحباب والأصدقاء

-مشاركة الضحك