إزالة 34 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات إزالة التعديات بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ ، من إزالة 34 حالة تعد على مساحة فدان و9 قراريط، و4 ألاف و800 متر، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لحين الانتهاء من كل التعديات.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض من إزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 600متر، كما تمكنت مجلس مدينة دسوق، من إزالة 5 حالات تعد على مساحة 5 حالات تعد على مساحة 7 قراريط و2 سهم، بمركز دسوق، ومحلة أبوعلى، والعجوزين، أبو مندور، وشباس الملح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس سيدي سالم، من إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية على 1100 متر، بقرية البلاصى، كما تمكنت حملة مجلس فوه من إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 1700 متر، كما تمكنت حملة مجلس مدينة قلين، من إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 1400 متر، تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، 8 حالات تعدى بمساحة فدان، وقيراطين، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.