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إزالة المخلفات ورفع كفاءة طريق أبو آدم الجلوس بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:27 م
إزالة المخلفات ورفع كفاءة طريق أبو آدم الجلوس بالإسماعيلية إزالة المخلفات
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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 قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 2640 طن قمامة ومخلفات من طريق أبو آدم الحلوس المتفرع من طريق كارفور، وذلك بمعدات قرية نفيشة ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، استمرارًا لجهود الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، في قطاع النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات والقمامة وصيانة وإحلال أعمدة وكشافات الإنارة العامة؛ لتوفير الراحة والأمان لمواطني الإسماعيلية.  
 
كما تم إنشاء جزيرة وسطى بالطريق؛ لعدم إتاحة الفرصه لإلقاء القمامة ومخلفات المباني مرة أخرى. 
 
وفيما يخص أعمال الإنارة العامة، تم صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، من خلال زرع 13 عمود ازدواج بمنتصف الطريق، وتركيب 31 كشاف ليد جديد بنفس الطريق؛ وذلك لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية.
 
 






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