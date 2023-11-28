اليوم السابع
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إحالة موظف للمعاش لاختلاسه أدوية قيمتها 600 ألف جنيه

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:48 م
إحالة موظف للمعاش لاختلاسه أدوية قيمتها 600 ألف جنيه مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت المحكمة الإدارية العليا ، بتأييد حكم إحالة موظف الي المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا ، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة 263 ألف جنيه ، واختلس أدوية بحوالي  600 ألف جنيه ، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد .
 
حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا .
 
ونسبت النيابة الإدارية إليه ، أنه عام 2001،  أنه اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677 ألف و 40 جنيها المملوكة لجهة عمله  وزور فاتورتين ، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263 ألف و160جنيه .
 
ورأت محكمة الدرجة الثانية ، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول ، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما ، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق .
 
ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته ، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك ، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش ،  وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه ، وثبت في حقه ، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض .
 
 
 






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