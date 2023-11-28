وأضاف ليساك -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء- "أسقطنا مسيرتين روسيتين في منطقتين مختلفتين إحداهما فوق منطقة "كريفي ريه" في منطقة دنيبروبتروفسك والثانية فوق منطقة ميكولايف".



ووفقاً للقيادة الجوية الجنوبية الأوكرانية، "فقد دمرت قوات الدفاع الجوي ووسائل القيادة الجوية الجنوبية في منطقة ميكولايف، طائرة استطلاع روسية بدون طيار من طراز Merlin-VR".



كما أشارت الوكالة إلى أنه تم تدمير طائرة روسية بدون طيار في فترة ما بعد الظهر فوق منطقة كريفي ريه.