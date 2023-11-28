اليوم السابع
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أوقاف الإسكندرية تنظم اختبارات برنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:45 م
أوقاف الإسكندرية تنظم اختبارات برنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات جانب من الاختبارات
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية الاختبار الشفهي للمتقدمين لبرنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات بمسجد سيدي أبي العباس المرسى.
 
وقال الشيخ سلامة غبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية، إن وزارة الأوقاف تسعي بكل ما أوتيت من قوة بقيادة الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتحفيز وتشجيع الأئمة والواعظات وانتقاء أفضل العناصر جودة وأكثرهم تأثيرا في المجتمع بحسن أدائهم وفهمهم وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على الإستمرار في العطاء وحسن الأداء بما يخدم الدين والمجتمع.
 
وأكد فى بيان أنه لا مجال لمحسوبية ولا وساطة ولن يكرم إلا من يستحق. 
 
ويذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية نظمت جولة ميدانية للأئمة والواعظات المشاركين بمعسكر أبي بكر الصديق لحدائق الشلالات، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
كما شارك الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقافالإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ  وسام كاسب مدير المتابعة، وقيادات الدعوة بمديرية أوقافالإسكندرية.






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